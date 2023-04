Comparte

Tras ser desvinculada hace más de una semana del canal Mega, Paulina de Allende-Salazar volvió a aparecer en los medios de comunicación con su versión del impasse sufrido con Carabineros por el asesinado del suboficial Daniel Palma.

Recordemos que, en medio de un despacho con el matinal "Mucho Gusto", la periodista se refirió al funcionario fallecido como "paco", lo que fue corregido en el mismo momento segundos después.

En entrevista con la Revista Sábado, de Allende cuestionó el comunicado que emitió el canal, luego de que el general de Carabineros, Álex Chaván, se negara a realizar el punto de prensa con ella presente.

“Cómo vas a publicar un comunicado de prensa sin oírme y en el que solo se menciona mi error. Está bien, tienen todo el derecho del mundo a hacerlo porque claramente cometí un error y pedí disculpas altiro, pero que no pusieran una palabra sobre la relevancia del derecho a informar, por ejemplo”, aseguró.

Agregado que, “creo que fue una decisión no lo suficientemente reflexionada. Está bien que hayan puesto el punto en un error cometido por mí, pero que no pensaran en la relevancia de lo que estamos viviendo, no lo sé, tal vez no lo vieron, tal vez no está internalizado”.

Luego de que ordenaran que volviera al canal, se reunió con altos ejecutivo donde explicó lo ocurrido, y "al terminar me dijeron que estaba despedida”, detalló.

“Mi despido fue apresurado e irreflexivo. Una empresa privada puede hacer lo que quiera. Son libres de decidir. Pero más allá de eso, me parece una mala señal para el ejercicio de la democracia; una mala señal para el periodismo, para la imagen de un medio de comunicación, que su gente sienta que, si cometen un error, porque es es la causal que ellos han esgrimido, los van a despedir”, expresó la comunicadora.

En cuanto a lo sucedido con el general de Carabineros, Álex Chaván, la periodista comentó que "no supo distinguir un error y una disculpa. No supo leer la responsabilidad… porque los carabineros también tienen responsabilidad de hacer que se cumpla la ley”.

“Lo que debería haber dicho(el general) a mí o cualquier otro periodista era decir ‘esas palabras no se ocupan’, y el periodista le hubiera contestado ‘sí, perdón’. Pero jamás vetar a la prensa”, señaló.