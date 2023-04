Comparte

Un tenso intercambio se experimentó entre Raquel Argandoña y Yamila Reyna, luego de que la primera emitiera duras palabras contra la comunicadora trasandina.

"Perdón, ¿y la regalona? Que yo no sé con quién sale, la argentina del 7 (…) Es la regalona de TVN… ha hecho el camino más corto", fue parte de lo que expresó la "Quintrala" en el programa "Tal Cual", donde es conductora.

Sus dichos no tardaron en generar una respuesta de Reyna, quien a través de una publicación de Instagram arremetió contra la opinóloga y también la señal televisiva.

"Lamento profundamente los comentarios desafortunados, violentos y sexistas de la señora Raquel Argandoña hacia mi persona, haciendo referencia a que estoy donde estoy porque ‘seguro salgo con alguien’ del canal donde trabajo", es un extracto de lo que expresó.

Los duro descargo de Daniel Fuenzalida

Ahora, quien se sumó a estos descargos, fue el comunicador Daniel Fuenzalida, el cual no se guardó nada y arremetió contra su excasa televisiva.

"¿Y qué pasa con el canal donde Raquel dijo eso? El soporte también es culpable, ¿hasta cuándo el canal deja que sus rostros denosten y traten mal al resto con tal de sacar notas en la prensa o unas décimas más de rating. Porque de puntos no podemos hablar. No pues", escribió en una publicación de Instagram, del sitio "Todo se sabe".

En la misma línea, se refirió al apoyo que le habría brindado Rodrigo González a Yamila Reyna en las redes sociales, el cual finalmente eliminó.

"Si hasta @gonzalezcomediante bajó su post defendiendo a Yamila, seguramente recibió llamados de los ocultos disfrazados de ejecutivos a que lo hiciera o lo dejaban sin pega (Rodrigo tiene aún que seguir grabando la serie Los Robinsones de TV+)", expresó Fuenzalida.

Finalmente, repasó a otros programas y medios de comunicación, que tienen actitudes similares.

"Hasta cuando el canal sigue permitiendo que Mauricio Israel le falte el respeto cada tarde a las mujeres? No es el canal que dejé o me dejaron, no es el canal que hace cinco años comenzamos a construir, que su misión y visión era familiar, diversión, unidad. Hoy día está muy lejos de eso, qué pena porque por dos o tres ejecutivos ambiciosos, la mosca siempre se para en la misma mier…", cerró.