Comparte

El destacado cantante estadounidense, Bruno Mars, regresaría a Chile el próximo 6 de septiembre de 2023, según un anuncio de una compañía telefónica filtrado el pasado lunes.

El intérprete de temas como "Just the way you are", "Talking to the moon" y "When I was your man" volvería a nuestro país luego de sus dos conciertos realizados anteriormente, en los años 2012 y 2017.

En aquellas oportunidades, el artista nacido en Honolulu, Hawái, brilló frente a miles de personas en el Movistar Arena y el Estadio Nacional, respectivamente, con una increíble puesta en escena y un destacado nivel vocal.

Hasta el momento, solo se ha entregado la fecha de su retorno, pero no se ha dado a conocer el lugar donde se presentará el cantante, cuyo nombre real es Peter Gene Hernández.

Cabe destacar que un show que sí se ha confirmado del artista, es que el realizará en Brasil el próximo 10 de septiembre.

El reconocido cantante internacional, quien también ha brillado con sus presentaciones en el show de medio tiempo del Super Bowl, estará presente en el festival "The Town", evento que se llevará a cabo en São Paulo.