Comparte

El pasado fin de semana Daniela Aránguiz y Jorge “Mago” Valdivia protagonizaron otro episodio de su polémica separación a través de las redes sociales y ella confesó que casi comete un gran error.

En tanto, el exfutbolista sorprendió a sus seguidores con una pregunta aludiendo a que su esposa le habría hecho una especie de brujería y posteó lo siguiente:

“Cuando tu exesposa te amarra los calzoncillos y los congela. ¿¿Qué puedo hacer??”.

Frente a ello, Aránguiz no se quedó callada y rápidamente le contestó por el mismo medio y escribió que “que pena que no puedas verme feliz! Ser capaz de inventar tantas cosas (…) no es mi culpa que hayas perdido la “magia”. Ahora es sin llorar…”.

Posteriormente, se esperaba que la panelista de Zona de Estrellas publicara algo para perjudicar a su exesposo pero no sucedió nada y ahora, reveló que no fue por su voluntad propia, sino que porque se lo prohibieron.

Ayer me quería mandar un cagazo,

Fue Paty Maldonado quien no autorizó a la modelo a vengarse, así lo contó ella en la reciente transmisión que hizo con Cecilia Gutiérrez.

“Ayer me quería mandar un cagazo, un cagazo grande. Iba a subir una foto. Yo tengo muchas fotos, muchas cosas”, empezó relatando.

Luego, reveló que ella vio la historia del Mago a minutos de subirse al escenario con el café concert de la opinóloga y detalló que “y la Paty Maldonado me cachó, me dijo ‘¿por qué estás toda roja?’. Y le conté, le dije ‘mira, voy a hacer esto’. Me dijo ‘no’, y me quitó el teléfono. Entre ella y el Manu (González) me quitaron el teléfono”.

“No, tú tienes que estar concentrada hoy día en actuar. No quiero que nadie te saque de aquí. Y yo Daniela, te prohíbo que lo hagas, te prohíbo que hagas está cuestión, lo que quieres hacer’”, agregó sobre los dichos de la “Maldito”.

Asimismo, expuso que después de ello le hizo caso, puesto que Maldonado “la retó como una mamá”.

En la misma línea, comentó que ya después del show estaba a gusto, entonces se le olvidó todo lo que había pasado.

Finalmente, concluyó lo siguiente: “De repente uno hace tantas cosas por amor, uno hace tantas cosas en la vida (…) que la gente se olvida (…) pero es muy importante no posponerse, amarse uno primero, quererse, porque nadie te va a querer como uno se puede llegar a querer, y a los hijos”.