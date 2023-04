Comparte

Una polémica declaración emitió el exfutbolista Jorge Valdivia el pasado fin de semana, luego de que acusara a su exesposa Daniela Aránguiz de haberle hecho magia negra.

"Cuando tu exesposa (Aránguiz) te amarra calzoncillos y los congela. ¿Qué puedo hacer?", fue lo que expuso Valdivia a través de las redes sociales.

Como era de esperar, su mensaje generó una respuesta por parte de la panelista de "Zona de Estrellas", Daniela Aránguiz.

Así, también a través de Instagram, Aránguiz señaló: "¡Qué pena no puedas verme feliz! Ser capaz de inventar tantas cosas. No es mi culpa que hayas perdido la ‘magia’", sosteniendo que ahora "es sin llorar".

El pasado lunes, la comunicadora, volvió a referirse al tema, aunque ahora lo hizo a través del programa "Zona de Estrellas", donde es panelista.

El nuevo mensaje de Daniela Aránguiz

En este sentido, compartió un confuso mensaje, donde no aclaró del todo sus sentimientos hacia Valdivia.

"Yo creo que fui una buena esposa contigo, Jorge, y una muy buena mamá para tus hijos. Ojalá puedas superarme y ser feliz", señaló, de acuerdo la portal Mira lo que Hizo.

En la misma línea, sumó: "Sé que todavía estás enamorado de mí (…) Y así como yo también te quiero y te amo, porque el amor no se va de la noche a la mañana, es momento de soltarnos".

Por último, sostuvo que ella siempre le dijo a su esposo que no la soltara, "porque cuando me sueltes nunca voy a volver (…) y me soltó".