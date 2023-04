Comparte

Durante esta jornada, la empresa DG Medios confirmó el regreso del cantante Bruno Mars a Chile.

El destacado artista estadounidense se presentará el 6 de septiembre del 2023 en el Estadio Monumental, donde interpretará sus más grandes éxitos.

Desde la compañía detallaron que la preventa de entradas iniciará el próximo 25 de abril, para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotiabank, a las 11:00 horas.

En tanto, la venta general de los tickets comenzará el 27 de abril, en el mismo horario.

Las entradas se podrán adquirir en Ticketmaster.cl y se puede encontrar mayor información en la página de DG Medios o en sus redes sociales.

El intérprete de temas como "Just the way you are", "Talking to the moon" y "When I was your man" volverá a nuestro país luego de sus dos conciertos realizados anteriormente, en los años 2012 y 2017.

En aquellas oportunidades, el artista nacido en Honolulu, Hawái, brilló frente a miles de personas en el Movistar Arena y el Estadio Nacional, respectivamente, con una increíble puesta en escena y un destacado nivel vocal.