Comparte

Hace unos cuantos días Laura de la Fuente debutó en el mundo del modelaje para una reconocida multitienda que realizó un cambio de imagen.

Si bien fue felicitada por sus cercanos, también recibió duros mensajes a través de las redes sociales, donde la criticaron principalmente por su aspecto físico.

Su madre, la comunicadora Angélica Castro, no tardó en defenderla luego de que vio los odiosos mensajes en las redes sociales. Y ahora quien se sumó a esta acción fue Cristian de la Fuente.

A través de unas historias de Instagram, el actor realizó un duro cuestionamiento, de modo más reflexivo.

El mensaje de Cristian de la Fuente

"Me pregunto, ¿dónde quedó la idea de apoyarse entre mujeres? Y peor aún, atacar a escondidas, detrás de una pantalla, a una niña de 18 años", inició comentando en la red social.

Luego continuó: "Así de fácil, si no le gusta, no la siga. No pierda tiempo tirando mala onda, y, por último, hágalo con alguien de su edad ¡Y de frente! ¡No escondida detrás de las redes sociales!".

Por último, tuvo positivas palabras para su hija: "Eres una crack Laura. ¡Estoy muy orgulloso de ti!", cerró.

Aquí puedes ver las publicaciones que compartió: