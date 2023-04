Comparte

La cantante nacional Vesta Lugg no guardó silencio frente a lsa nuevas denuncias de la expareja de Jordy Thompson, jugador de Colo Colo.

Fue a través de las redes sociales donde la expareja del futbolista lo ‘funó’ por violencia física y psicológica, compartiendo incluso registros de esto.

En este sentido, el equipo compartió un comunicado, donde informaron la decisión que tomaron, sosteniendo que "el jugador ha sido separado del Primer Equipo mientras se realiza una investigación seria por las denuncias públicas".

El mensaje de Vesta Lugg

"Me imagino que está situación con su jugador que abusó y violentó a su pareja es compleja de enfrentar. Las imágenes iniciales que salieron de la violencia hacia la mujer por parte del profesional que hoy cuenta con contrato del club fueron difíciles de mirar", inició comentando la artista.

Luego, en la misma publicación que compartió en Instagram, donde etiquetó al equipo de futbol, sumó: "Me imagino que para la dirigencia, los hinchas y compañeros de equipo también fue difícil de digerir. Me imagino que también lo enfrentaron como mejor pudieron y me imagino que hay un montón de información con la que yo no cuento".

"Ahora surgen más imágenes y audios de la violencia de su profesional hacia su mujer", añadió.

Tras esto, prosiguió: "Como humano, como mujer, como una persona que le importa tremendamente ver un mundo donde nadie se sienta capaz de violentar, agredir y posiblemente llegar a matar a una mujer ‘porque puede’, separar del plantel y volver a integrarlo porque los ‘especialistas dicen que eso es lo que necesita para su recuperación’ para dejar de violentar, me parece inhumano, incorrecto y un ejemplo erróneo a todos los miles de jóvenes que se desviven por su hermoso deporte y su equipo que les duele el alma".

Por último, expresó: "Más aún me rompe el corazón que tengamos que seguir esperadno a que pase "algo peor" a la pareja de dicvho jurado, para que como sociedad nos tomemos en serio sus agresiones. No es suficiente lo que están haciendo. Su ejemplo debe ser mejor".

Luego, en otra publicación, compartió el comunicador de Colo Colo, donde los volvió a etiquetar y añadió: "Esto no es suficiente".

Aquí puedes ver las publicaciones de Vesta Lugg: