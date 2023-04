Comparte

La cantante Karen Bejarano se sinceró recientemente sobre la actual relación que mantiene con su madre, de la cual se encuentra distanciada.

Recordemos que hace un tiempo reveló que, desde los 9 a 14 años, fue víctima de abusos sexuales.

Así, en el programa de CHV "Podemos Hablar", reveló que su madre seguía en contacto con la persona que la abusó cuando era menor de edad.

Ahora, a través de Instagram, repasó los motivos que la llevaron a tomar la decisión, señalando que "no me hace bien. Tengo que ser consciente de que tome la decisión. Me dolió".

"Yo pensé que me iba a morir sin mi mamá, ella era muy importante, pero no me morí. Aquí estoy, obviamente me duele, y me dolerá toda la vida", relató Karen Bejarano.

Por último, la cantante sostuvo que "después de salir de la internación, me alejé de mucha gente, de la cual me empecé a dar cuenta que yo estaba atada a ellos por miedo a que se fueran".