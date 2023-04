Comparte

La ex "Rojo", Maura Rivera, hace poco entregó detalles de cómo fue mudarse a Miami, Estados Unidos, lo cual hizo junto a Mark González y su familia, señalando que el principal motivo es la seguridad.

Esta entrevista que brindó, así como las publicaciones que compartió, la llevaron a recibir múltiples preguntas por parte de sus seguidores, quienes le consultaron por el destino de sus mascotas.

"Increíble que lo que más me han preguntado es por mi "otro perro" y mis gatos, que por qué solo traje a Blak y a ellos no", respondió de inicio la bailarina, respecto al cuestionamiento que recibe.

Luego añadió: "Me aburrí de explicar en serio, ya me da lata, pero acá les paso un video para que ojalá no me sigan preguntando lo mismo".

"¿Cómo sería posible traerse solo a uno y a los otros dejarlos?", añadió luego, para mostrar un video donde explicar que ya vienen en camino.

Horas más tarde, compartió una nueva publicación donde finalmente señaló que todas sus mascotas están en Miami y se encuentran reunidas y sanas y salvas.

"Simba llegó más feliz que nunca. Nos saludó a todos moviéndonos su cola y se encaramó encima de Blak", comentó de inicio.

Luego sostuvo que si bien no alcanzó a grabar, "mañana les muestro más (…) Gracias por su cariño, ya estamos al fin todos juntos", cerró.