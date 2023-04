Comparte

Una importante acusación fue el que realizó Pamela Díaz a través de su programa de Youtube "Sin Editar", donde desclasificó una situación que vivió con un famoso que antes le gustaba.

Su relato se dio en conversación con Ignacio Gutiérrez, con quien repasaba los peores besos que han tenido, donde señaló que este encuentro terminó mal.

"A mí me besó alguien. Me gustaba físicamente -es conocido- y me besó, me agarró y cuando me dio el beso, él tenía frenillos y chocaba con mi boca. Le dije: ‘Amigo, no estás dando buenos besos’ y va y me agarró el pecho'", inició comentando la "Fiera".

En este sentido, Díaz señaló que el sujeto le agarró el pecho, luego de que le advirtiera que no estaba besando bien. "Como me besó mal y me agarró un pecho me enojé y me echó cag… Me dijo: ‘¿Qué te haces la difícil?", desclasificó.

"Me dio un beso y creía que era sensual y me agarraba así la pechuga… Hueo… es que no va. No quiero, no me gustó", sumó la conductora del programa.

Por último, relató que si bien no diría su nombre, sí iría en el libro de sus memorias: "Yo le respondí ‘¿qué te creís? Algún día voy a ser más conocida que vo’’ y ahora soy más conocida que él. No voy a decir quién es, en el libro de mis memorias va… Es un deportista".

Aquí puedes revisar el programa completo: