La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood y la cadena estadounidense ABC anunciaron que la 96.ª edición de los Premios Oscar tendrá lugar el domingo 10 de marzo de 2024.

La gala se emitirá en directo en ABC y en más de 200 territorios de todo el mundo desde el Dolby Theatre de Hollywood. En un comunicado recogido por Europa Press, la Academia también señala las fechas clave de su calendario de premios.

Entre ellas destaca el 15 de noviembre como fecha límite para la presentación de obras a consideración para esta edición de los premios, el 21 de diciembre será el día en el que se anuncie la ‘Shortlists’ o lista de corte de diez categorías (entre ellas la de mejor película internacional) y el martes 23 de enero de 2024 será cuando se hará pública la lista definitiva de nominados.

Además, la Academia fijó la ceremonia de entrega de los Governors Awards, los Oscar honoríficos, para el sábado 18 de noviembre de este año y los premios científicos y tecnológicos se entregarán el viernes 23 de febrero de 2024.

‘Todo a la vez en todas partes‘, la cinta de ciencia ficción de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, se erigió como gran triunfadora en la 95.ª edición de los Oscar al hacerse con siete de los once premios a los que estaba nominada, entre ellos el de mejor película y mejor dirección.

Su protagonista, Michelle Yeoh, que se alzó con el Oscar a la mejor actriz protagonista y se convirtió así en la primera intérprete asiática en conseguir el galardón. Brendan Fraser se llevó el Oscar al mejor actor protagonista por su trabajo en ‘La ballena’ en una gala que estuvo conducida por el presentador y cómico Jimmy Kimmel, que ejerció por tercera vez de maestro de ceremonias.

