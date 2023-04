Comparte

Hace unos días en el matinal de Canal 13, el conductor José Luis Repenning lanzó un inesperado comentario sobre Carla Ballero, en el marco de una conversación sobre los amores de Felipe Camiroaga.

"O sea tú por conjetura estás diciendo que Carla Ballero también pasó por caja…", soltó el conductor, que a los segundos después se terminó disculpando.

Sus palabras fueron criticadas en las redes sociales, los cuales lo tildaron de "machista", crítica que habría gatillado un mensaje de Repenning a Ballero a través de las redes sociales.

El mensaje de Repenning a Carla Ballero

"Cuando se comentó lo del Repe justo lo estaba viendo. Estaban hablando de Felipe, con mucho cariño. Pero de ahí me fui y en la noche en mi Instagram vi una foto mía", inició comentando Carla Ballero al programa "Zona de Estrellas".

En la misma línea, Ballero señaló que "la verdad me dio risa. No me la tomé a pecho. Al otro día mis hijas me lo comentaron y ahí me hizo sentido lo que dijo de ‘pasar por caja’. No se debe hablar así en televisión. Llegamos a mucha gente. Fue muy feo".

Luego continuó y reveló un mensaje que recibió de Reppening: "Repe me escribió a mi Instagram y me pidió disculpas. Así que todo muy bien".