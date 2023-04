Comparte

El pasado miércoles la comunicadora Cecilia Bolocco realizó un nuevo live, donde le contó a sus seguidores que sufrió un accidente, lo que la ha mantenido alejada de las redes sociales.

Fue así como inició detallando que sufrió con un orzuelo en uno de sus ojos, para luego añadir que fue víctima de un accidente doméstico.

"El miércoles de la semana pasada me corté aquí mal, muy mal", sostuvo, mostrando un dedo vendado.

Luego continuó: "Me agarro con una servilleta, me miro y dije: ‘Con esto no voy a poder’, porque me había cortado en esta zona", de acuerdo a lo que consigna el portal Mira lo que Hizo.

Así, señaló que incluso terminó en urgencias, debido a que "fue muy profundo… me voy a tener que ir a urgencias a la clínica", donde la acompañó su espoos, Pepo Daire.

"Partí para mi pieza a buscar mi cartera, él salió corriendo detrás de mí y me llevó. Dormimos a la una de la mañana con el dedo así, bien envuelto, con hartos puntos, no tantos, eran tres. Pero bueno, ya estoy casi bien", sumó.

Además, relató que quedó con secuelas: "Lo único malo que me quedó con electricidad… Cuando hago un movimiento particular, me viene una corriente desagradable".

"Estuve todo el fin de semana tan angustiada porque dije: ‘Dios mío, capaz que me corté un nervio’. Me empezó a doler mucho cuando hacía la intención de que iba a agarrar algo, el dedo me hacía un tirón", sumó.

Finalmente, relató que se encuentra mucho mejor, gracias a ejercicios que ha realizado con el dedo. "Fíjense que está mucho mejor", cerró.