El animador Juan Carlos "Pollo" Valdivia se refirió al estado de salud de su esposa Claudia Conserva, luego de que la comunicadora anunciara en sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de mama.

El conductor de "Toc Show" fue invitado a un nuevo episodio de "Podemos Hablar", donde abordó la salud de su pareja.

Según consignó radio Biobío, el animador afirmó en el espacio que "las cosas han ido mejorando con el tiempo, fueron períodos largos de angustia, pena y de incertidumbre y feliz porque son señales potentes que te indican que hay que estar siempre luchando".

En este sentido, reveló que "ella está mejor, no se le ha dado el alta, es un proceso largo y los que han sido afectados por este tipo de enfermedades saben eso. No es fácil que te suelte en términos físicos, en lo emocional y en lo mental es un desgaste enorme, los tratamientos son super invasivos y dolorosos".

"Ha sido largo porque parece que la pena y el dolor no terminan nunca, pero rápido porque con la disciplina y la constancia que tenido Claudia hemos visto resultados", complementó.

Junto con lo anterior, se sinceró y aseguró que "uno por mucha experiencia que tenga en este tipo de situación, aquí se trata de perder a la mujer de mi vida, yo le dije ‘¿cómo sigo sin ti?, los niños harán sus vidas, pero, ¿qué hago yo solo?’", añadió.

"Me daba una pena inmedible, sentir que perderla era desgarrador, el temor a la perdida te deja devastado. Me daba mucha impotencia, sentía que no tenía nada a mi alcance para ayudarla, porque solo queda creer en que la medicina resulte", comentó "Pollo" Valdivia.

Finalmente, sobre el documental "Brava" que se emitirá por las pantallas de TVN, señaló que "ella como comunicadora quería dejar un mensaje. A nosotros nos sonaba macabro que si ella no le gana a esta enfermedad, nosotros nos quedábamos con este registro".