Hoy, un nuevo capítulo de “¡Qué dice Chile! Prime” de Canal 13, tendrá a dos equipos de celebridades jugando para descubrir las respuestas más populares a preguntas misceláneas a cambio de un millonario premio que se destinará a una fundación.

En esta ocasión, se tratará de dos grupos de artistas. Primero, el equipo “Amigos por siempre”, compuesto por los cantantes de la “Nueva Ola” José Alfredo Fuentes, Miguel Zabaleta, Gloria Simonetti y Wildo. Por el otro, el equipo “Pirinpinpin”, integrado por los ex “Jappening con Ja” Maitén Montenegro, Fernando Alarcón, Marilú Cuevas y Patricio Torres.

“Fue un agrado ir a este programa y encontrarme con todos estos antiguos, que somos amigos de toda la vida, fue súper entretenido. En el camarin chacoteamos, nos reímos, contamos tallas y lo pasamos regio. No fue difícil, pero los nervios juegan una mala pasada siempre. Además, encontré buena onda que tuviera público, porque así no hablas con las paredes”, señala Marilú Cuevas sobre su experiencia en el programa.

Recordando que se trata de la primera reunión de los ex “Jappening…” tras la muerte de Eduardo Ravani en marzo pasado, la comediante indica que fue muy emocionante estar todos juntos de nuevo.

“Nos gustó mucho sentir que estábamos en otra y que ya había pasado ese momento terrible. Fue muy emocionante y me alegró mucho ver a Fernando (Alarcón) reírse y tirando tallas de nuevo. Él y Eduardo eran como hermanos, y quedó muy afectado cuando murió, no hablaba y nos tenía muy preocupados. Yo a Eduardo, a Jorge (Pedreros) y a todos los tengo en mi corazón, no los siento lejos nunca”, agrega la intérprete de personajes como “La Monona” y "Pequitas".

“Nos reímos harto y lo pasamos muy bien con Marilú, Maitén y Pato. La competencia fue espectacular, de miedo, tuvo tanto suspenso que pensé que quien dirigía el programa era Alfred Hitchcock”, bromea al respecto Fernando Alarcón.

El equipo ganador del capítulo donará 2 millones de pesos a la Fundación Aldeas Infantiles S.O.S Chile, que en sus 57 años en el país ha luchado por reconocer, promover y respetar los derechos humanos de niños y adolescentes y promover especialmente el derecho de los niños y niñas a vivir en familia.