Los de Abajo, barra de Universidad de Chile, emitió un comunicado en sus redes sociales desmarcándose de los incidentes ocurridos el pasado domingo en el Estadio Ester Roa Rebolledo que obligaron a suspender el Clásico Universitario.

“Los de Abajo lamenta lo ocurrido en el sector Marquesina y Andes del Ester Roa de Concepción. Lamentamos profundamente que parte de la familia de jugadores, de hinchas, público y trabajadores hayan sufrido producto de bombas de ruido, entendemos hasta hoy no hay personas dañadas o con secuelas”, comenzó diciendo el escrito.

La barra criticó a las autoridades por impedir el ingreso de algunos elementos de animación. “Estamos ciertos que hubo una serie de desaciertos de parte de la autoridad regional y posteriormente de Carabineros de Chile. Por lo mismo queremos detallar y transparentar y los hechos reales y comprobables, y no caer en el show mediático de periodistas y personas con intereses creados en el fútbol chileno”, indicó.

Además, acusaron que cuando llegaron al estadio el domingo, donde estaban citados a las ocho de la mañana, “aparece el coronel de Carabineros a cargo de la seguridad y orden del espectáculo diciendo ‘acá las reglas las ponemos nosotros, nadie más, nosotros veremos lo que va a pasar y lo que no”.

“En ese momento se tomó la decisión de terminar la participación de la barra como organización en el partido, la mitad de integrantes de la barra se queda en el exterior del estadio cuidando los elementos de animación y la otra mitad se queda segregada en el estadio”, agregó.

“¿Cómo nos hacemos responsables de hechos que pasan en sectores inaccesibles para nosotros? ¿Por qué si desde un principio teníamos la validación de ingresar con nuestro trabajo de meses, el día del partido se nos impide?”, añadieron.

“Nuestro relato es la verdad, todo el mundo puede revisar en videos, fotos y testimonios. No hubo detenidos ni antes ni después del partido, nuestra gente que viajó se devolvió sin problemas, no participó en incidentes dentro ni fuera del estadio, no hubo daño mayor al recinto, pero nos parece extraño la rigurosidad con nosotros en el ingreso de banderas e instrumentos musicales, pero no para el artificio. Jamás atentaremos contra nuestra propia gente, por el contrario, siempre la defenderemos como ha sido nuestra historia, y es lo que nos posiciona como la mejor hinchada del país”, continuaron.

“Jamás vamos a culpar a nadie sin pruebas ni menos estigmatizar a hinchas por su reacción. Fueron tres meses de trabajo, de gastos, de sacrificios económicos, familiares y personales que se vieron truncados por la tozudez de una autoridad que debe velar por la seguridad de todos y no de algunos”, cerró el comunicado.