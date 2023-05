Comparte

Una hermosa noticia es la que dio a conocer este jueves la modelo Vanesa Borghi a través de sus redes sociales.

Fue particularmente en su cuenta de Instagram donde la animadora reveló que está esperando a su primer hijo con su pareja Carlos Garcés.

La modelo apareció en la portada de la Revista Sarah, donde abordó en detalle su proceso de embarazo.

Tras esto, Borghi recibió cariñosos mensajes de parte de sus seguidores: "Muchas felicidades", "disfruta mucho esta mágica etapa" y "todo el amor para los tres", fueron parte de las reacciones.

Revisa la publicación acá:

En la entrevista, Vanesa comentó que "siempre quise formar una familia, pero también sabía que el momento iba a llegar cuando tuviera que llegar, y llegó en un momento muy lindo".

"Estoy feliz con Carlitos, no sé qué te puedo decir, porque en realidad está todo bien. No hay nada que te pueda contar que hoy me haga ruido. Está todo bien en este momento de mi vida", añadió.

Sobre si fue planificado, la comunicadora aseguró que "no, era algo que en algún momento conversamos, pero fue todo muy rápido. No fue algo buscado, pero sí muy deseado. Habíamos hablado de que nos encantaría, porque él es ‘muy guaguatero’, muy de familia; de hecho, tiene 15 tíos".

Junto con lo anterior, reconoció que "igual tengo harto miedo. No de ser mamá, eso uno lo va aprendiendo en el día a día, pero cada vez que llega una nueva ecografía pienso: ‘¿Está todo bien?’, y lógicamente te da miedo. Todo el mundo me preguntó si lloré en la primera ecografía, ¡y no!, yo solo quería que me dijeran que estaba todo ok, pero imagino que son miedos que uno tiene como mamá primeriza".