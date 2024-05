Comparte

En los últimos días, comenzó a circular el rumor de que Carola de Moras podría regresar a la televisión.

Todo esto, porque luego de la separación de Francisco Kaminski y Carla Jara, por un supuesto triángulo amoroso con Camila Andrade, el puesto de animación en “Caja de pandora” estaría disponible.

Recordemos que, Kaminski estaría con otros proyectos en la Red y a Camila la habrían sacado del espacio.

En ese sentido, se especula que quieres podrían liderar el espacio serían Tonka Tomicic, Carola de Moras o Eva Gómez.

A raíz de ello, desde Publimetro conversaron con Carola y le preguntaron sobre su posible llegada al programa de la Red y ella les contestó lo siguiente: “La verdad que no me lo han preguntado ellos, entonces no puedo hacerme esa pregunta”.

Asimismo, recalcó “en realidad, y de verdad, no me la han ofrecido, no me han llamado y no te puedo responder algo que en realidad no ha pasado”.