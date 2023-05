Comparte

En una nueva edición de Podemos Hablar, el cantante Leo Rey recordó un curioso momento que vivió con el grupo La Noche y con detectives de la PDI mientras se encontraba en Arica.

"Fue algo super chistoso lo que me pasó, fue por allá por el año 2008, la primera vez que íbamos a Arica con el grupo La Noche. Salimos a recorrer y conocer la bahía y la plaza", relató.

"Andaba con unos amigos que no eran muy buena junta y me dicen, ‘vamos a fumarnos algo’. Yo decía ‘estamos en Arica, la ciudad de la eterna primavera, vamos a fumarnos algo. Fuimos a un pastito que hay en la orilla del morro", agregó.

"Yo me senté, los chiquillos conversando y yo me quedé pegado. De repente cacho a lo lejos que venía una patrulla de la PDI. Sin decirle nada me empecé a parar y le dije q los chiquillos que yo me iba a ir al hotel, me empecé a perseguir", comentó.

"Empecé a caminar y al mirar atrás la patrulla me venía persiguiendo a mí. Me metí para el centro y de repente apareció un helicóptero, en serio. Yo en mi cabeza pensé ‘me vienen a buscar con… me van a echar del grupo y todo eso’", contó Leo Rey.

"Me metí a un mall y esperé, al salir estaban los detectives ahí afuera. Quedé amarillo, y al verme se acercan y me dicen ‘¿oiga por qué se estaba arrancando si nosotros queríamos una foto con usted?", añadió el cantante, provocando la risa de los presentes.