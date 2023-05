Comparte

La animadora Raquel Argandoña fue invitada al programa "Podemos Hablar", donde recordó el duro episodio cuando se atoró con un pedazo de pollo, mientras estaba sola en su departamento.

"Fue a principios de marzo. Yo venía de la piscina de mi edificio, vuelvo a mi casa y, típico, me había duchado, me eché la crema en el cuerpo. Voy a la cocina porque estaba en una dieta estricta de solamente comer proteína y mi nana me hacía estos pollos a la plancha que de un día para otro están súper secos, que me los cortaba como en rodajas -digamos- en pedacitos, y yo iba comiendo", comenzó relatando.

"Voy a la cocina, saco unos pedazos de pollo, pero me sigo echando crema así hacia atrás, hago así y siento que el pedazo me queda acá", continuó.

En este sentido, aseguró que "trato de respirar y no podía seguir respirando y, en eso digo, ‘¿qué hago?’, estaba absolutamente desnuda, sola en mi departamento".

"Voy al citófono, tocaba y yo no podía hablar, no podía decir ‘ayúdame’ ni nada. Abro la puerta. (…) Yo en mi pasillo tengo cuatro departamentos, el mío más tres más. Toqué las puertas y no había ningún vecino", agregó la comunicadora.

"Y en eso, empecé a hincharme y a ponerme roja. Y yo tengo una Virgen de Lourdes donde tengo la ánfora de mi mamá, y tengo unas fotos de mi familia que rezo todos los días para que estén bien y protegerlos y todo", afirmó Argandoña.

"Y te lo juro que yo abrí la puerta y la dejé abierta, porque dije ‘aquí llegué, no me queda más’, fue horrible, y de repente miro la Virgen y en eso siento que el pedazo se corre un poquitito y podía respirar cortito y después, el pedazo me entra, y pude respirar", recordó.

Tras esto, enfatizó que "me dio un ataque de llanto terrible, porque me sentí tan desvalida, tan sola".

"Y yo dije ‘esto es un mensaje, yo creo que tengo que replantearme mi vida, tengo que dejar de trabajar de lunes a domingo y tengo que disfrutar lo que me queda’, porque yo pensé que ya no había vuelta", fueron parte de sus palabras.