Delicado sería el momento que enfrenta la actriz nacional Mane Swett, debido a una ‘distancia forzosa’ que ha tenido con su hijo, a quien no vería desde diciembre del año pasado.

La información fue revelada por Cecilia Gutiérrez en un reciente live que realizó durante la jornada de ayer, donde señaló que el menor viajó a Estados Unidos junto a su madre para festejar las fiestas de fin de año, pero desde entonces no ha regresado al país.

Además, Gutiérrez sostuvo que su expareja rompió lazos con la intérprete, situación que la mantendría viviendo todo un infierno en estos días.

"El papá no se lo devolvió, y ha pasado todo este tiempo y no tiene a su hijo de vuelta, y si ustedes se fijan, en su Instagram hace publicaciones donde va haciendo un conteo de los días donde no está con él", sostuvo la panelista de ‘Zona de Estrellas’.

"Tenía que volver, y no ha vuelto"

Luego continuó: "Es muy complicado, porque es obvio que no lo está pasando bien, que es muy complejo, muy delicado y es muy difícil, porque ¿qué haces?".

Tras esto, Gutiérrez sostuvo que intentó contactarse con Swett, pero "lógicamente no contesta los mensajes", sosteniendo además que intentó buscar una denuncia en el sistema judicial para recuperar a su hijo, y no hay, "pero me imagino que es más factible hacerlo en Estados Unidos que acá".

Sin embargo, Cecilia Gutierrez aclaró que Mane Swett sí mantiene contacto y comunicación con su hijo, aunque de igual forma le inquieta no poder verlo en estos cuatro meses.

Por último, sostuvo que su no regreso a Chile no es un acuerdo previo. "No es un acuerdo, tenía que volver y no ha vuelto", afirmó la comunicadora.

