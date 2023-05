Comparte

Tras el acontecido fin de semana pasado, en el último capítulo del programa "Tal Cual" de TV+, José Miguel Viñuela instaló el tema de las elecciones de consejeros constitucionales.

Fue en esta instancia donde se refirió, en específico, a Luis Silva, candidato que arrasó en la papeleta. "Hablemos del fenómeno Silva", expresó, aclarando sí que él no fue su candidato.

Quien sí dio su voto al rostro del Partido Republicano, fue Patricia Maldonado. "Yo sí voté por Silva", reveló la panelista del programa.

Ante los dichos de Maldonado, Viñuela le consultó: "¿Qué te provoca ese hombre?", aludiendo a la apariencia física del ahora consejero.

Frente a la consulta, Maldonado respondió seria: "No, a mí no me provoca nada (…) A mí me interesa la gente inteligente, no soy huevona, yo no voto por…", alcanzó a decir, previo a ser interrumpida.

"Ya, pero estamos preguntando no más", explicó Raquel Argandoña, frente a lo cual la ex "Mucho Gusto" replicó: "Pero qué pregunta más huevona me está haciendo: ¿qué te provoca? Yo voto por inteligencia, porque tenga un buen proyecto, porque quiero un país mejor".

Finalmente Viñuela intentó calmarla. "No te pongas grave", le sostuvo el animador, mientras que Maldonado continuó con su postura: "Es que me pongo grave, me dan rabia las preguntas".

Aquí puedes revisar el programa completo: