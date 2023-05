Comparte

Angélica Castro fue sorprendida este jueves, día de su cumpleaños, por su hija Laura de la Fuente en su programa "Tendencias" de radio Agricultura.

Además, en el espacio radial fue recibida con la canción de Luis Fonsi, Girasoles. Luego, Laura llegó al programa para desearle mucho cariño en esta nueva vuelta al sol de la modelo.

"¡Feliz cumpleaños! Acabo de llegar de sorpresa a ver a mi mamá ahora, no me lo podía perder y que rico que ustedes también hayan podido venir, porque sé lo importante que son para mi mamá", expresó Laura en "Tendencias", donde también estaban Meme Castro (Hermana de Angélica) y Vesna Bocic, además de su hermano Jose Castro, que la acompañó por videollamada desde Estados Unidos.

"Yo de ti lo que más he aprendido es disfrutar el momento, uno siempre dice que hay que ver el lado positivo de las cosas también. Me ha pasado que he aprendido a disfrutar los momentos malos (…), no necesariamente es algo malo, puede ser algo que me va a enseñar", manifestó la hija.

"Todo ese como cariño que tú le entregas a toda la gente, esa luz que siento que ve la gente, lo genuina que eres, como las ganas de vivir. Por eso me encanta el cumpleaños, que todos hayamos podido devolverte, aunque sea un poquito, todo lo que tú nos has entregado en el tiempo que nos hemos conocido, que para mí ha sido toda la vida", comentó.

"A mí lo que me hace feliz es verte a ti feliz, al final siento que uno tiene que empezar a aprender a dar, porque le quiero dar a esa persona, no porque yo quiero recibir", le dijo a su madre.

"He recibido tantos mensajes que muchos me aprietan el corazón"

Angélica Castro se emocionó con la sorpresa en el día de su cumpleaños, enfatizando que sólo tiene "gratitud" por todos quienes estuvieron detrás y para aquellos que le han enviado saludos en su día.

"La verdad que no me había tocado hacer un programa tan difícil, sólo gratitud. Gracias por los infinitos detalles, gracias a nuestros auditores. He recibido tantos mensajes hoy que muchos me aprietan el corazón de tanto cariño y de amor", indicó la también actriz.

"Lo agradezco, porque este amor lo quiero compartirlo, no quiero dejarlo para mí, quiero que le llegue a cada uno de ustedes", agregó.

Junto a esto, reflexionó que "es tanto el amor y el cariño qué estoy recibiendo y todo es virtuoso, todo tiene un círculo perfecto. Nunca uno está solo y cuando uno siente que ya no hay más (…) siempre hay más y el futuro siempre es lindo".

Ve aquí la sorpresa de Laura de la Fuente a Angélica Castro: