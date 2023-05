La animadora Claudia Conserva mostró cómo ha sido su lucha contra el cáncer en el documental "Brava", el que fue transmitido este jueves por las pantallas de TVN.

A través de una serie de registros que ella misma captó con su teléfono, la comunicadora evidenció cómo fue su proceso desde que se enteró de su cáncer hasta la actualidad.

En este sentido, el documental causó emoción en los telespectadores, quienes emitieron sensibles mensajes a través de redes sociales.

Fue particularmente en Twitter donde los usuarios y usuarias comentaron sus propias historias relacionadas al cáncer y agradecieron a Claudia por mostrar cómo vivió este proceso.

Claudia Conserva 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 me lo he llorado todo mirando Brava , no sé porque lloro tanto !!! Me da pena , miedo , muchos sentimientos @clauconserva gracias por éste tremendo documental y narrarlo del día 1 🫂🫂🫂🫂🫂