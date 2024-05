Comparte

El diputado RN, Jorge Durán, solicitó medidas más enérgicas a La Moneda para hacer frente al aumento de los crímenes violentos en la Región Metropolitana. Entre las iniciativas, propone redadas continuas en zonas críticas, globos de televigilancia, así como también una mayor colaboración de la justicia.

En este contexto, el parlamentario envió un oficio al Ejecutivo para que se solicite a las fuerzas policiales redadas continuas y una geolocalización de las “zonas rojas”, es decir, donde más hay registro de delitos violentos como balaceras y encerronas con resultado de muerte.

Redadas continuas en zonas críticas

“Es hora de identificar los puntos más conflictivos donde la delincuencia con armas de fuego se ha vuelto alarmantemente habitual. Esto podría indicar la presencia de bandas criminales que están tomando el control de estos sectores y eso no lo podemos permitir, hay frenar su avance antes que sea demasiado tarde”, explicó el legislador.

Este llamado del diputado Durán surge tras el reciente asesinato de un hombre en la comuna de Independencia. Este incidente se suma a una serie de hechos delictivos en la zona, incluyendo el trágico asesinato de una mujer ocurrido hace apenas una semana. En total ya son cinco los homicidios en lo que va del año en la denominada “esquina de la muerte” de la comuna.

Frente a esto, Durán enfatizó que es fundamental perseguir a los delincuentes hasta que sean ellos los que prefieran quedarse encerrados en sus casas. “No podemos permitir que los ciudadanos de bien vivan con miedo constante debido al crimen organizado. A los que hay que hacerles encerronas y perturbarles la vida son a los criminales”.

“En esto también necesitamos que el Ministerio Público trabaje de la mano con las policías. No podemos permitir que costosos operativos queden en nada, porque los tribunales dejan libres a los delincuentes. Acá no hay que titubear: Criminales presos y extranjeros que cometen delitos expulsados. No hay otra solución”, concluyó.