Comparte

Nicolás Copano le ofreció disculpas a "Pola". Esto, luego de que el comunicador insultara y gritara contra una usuaria de Twitch que se contactó con su programa en aquella plataforma de transmisión online.

Por la reacción del comunicador, el momento se viralizó en Twitter. En el video, se puede ver y oír a Copano diciendo que “usted es una vieja de mierda y yo no creo en nada. La mando, por favor, a que se vaya al carajo. Muchas gracias y ojalá le vaya bien en el final de los tiempos. Esto es una secta”.

La discusión comenzó porque "Pola" llamó al espacio preguntar cuál era el problema de que Luis Silva fuera electo consejero constitucional y que, como tal, expresara sus creencias religiosas.

“El problema es que va a anteponer su fe a un problema de Estado (…). Es como si yo te dijera ‘yo creo en el espagueti volador, así que usted, en vez de creer en su hombre crucificado, va a tener que creer en el espagueti volador porque gané’. Además, el tipo tiene bastante credenciales. Yo creo que si usted cree en Dios, la raja, qué bueno, la felicito”, dijo.

El momento lo puedes revisar aquí:

3

Copano: Usted es una vieja de mierda y le mando a que se vaya al carajo y corta! pic.twitter.com/nakosVoRwc — LA REINA MAYOR 🇨🇱(6° Cuenta) (@Queen_Patriota) May 9, 2023

Las disculpas de Copano

Finalmente, Copano reconoció su error de gritarle e insultar a la mujer. A través del mismo espacio expresó que "en el contacto que tuve ayer por Twitter con Pola, auditora, a través de Twitter Space, para que expusiésemos puntos de vista, ella me preguntó qué tiene de raro que Luis Silva haya declarado su fe, a lo que yo respondí de manera que no estuvo para nada en el código de este espacio y por ende no se pudo establecer un diálogo, que es lo que a mí me importa".

"Yo hago eso para conversar, no para conflictuar y creo que no estuve a la altura ayer", señaló.

“Hace poco observé el video (…), coincido en que no era el tono adecuado. Hago la invitación sincera a Pola para que venga a terminar su idea y hacer sus descargos si que ella así quiere”, continuó.

“No estuve a la altura ayer. Quiero ofrecerle a Pola sinceras disculpas y, si ella así quisiese, darle la oportunidad de conversar y hacer sus descargos”, reiteró en Twitter el comunicador.