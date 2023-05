Comparte

El pasado lunes, en el matinal "Mucho Gusto", el conductor José Antonio Neme analizó los resultados de las elecciones del pasado 7 de mayo, donde arremetió contra el exconvencional Daniel Stingo, debido al aplastante triunfo del Partido Republicano.

En la oportunidad, recordaron los dichos del abogado, los cuales fueron dichos luego de ser elegido como constituyente del proceso anterior de la Convención Constituyente.

"Los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros, que quede claro. Los demás tendrán que sumarse. ¿Quiénes somos nosotros? Los que no somos de derecha, los que no estábamos por el Rechazo. Aquí no ganó la derecha y ahora no son una mayoría", fue parte de lo que expresó Stingo en la oportunidad.

"Yo lo siento mucho, yo conozco a Daniel Stingo, trabajé con él, le tengo un gran aprecio, pero creo que es uno de los grandes responsables. Fue un desacierto esa frase e incluso creo que Daniel Stingo ya hizo ese análisis", sostuvo Neme, en alusión a estos dichos.

La réplica de Daniel Stingo

Ahora, en un nuevo capítulo de "La Voz de los que Sobran", Daniel Stingo no dudó en responder a las palabras del periodista de Mega, aunque de inicio no lo hizo de manera directa.

"Hay algunos de la élite que andan buscando culpables. Yo he salido como uno de los grandes culpables de la derrota, he sido trending topic, he tenido titulares como el gran responsable de la perdida de la antigua Convención", inició comentando.

Luego continuó: "Propusimos al país una posible constitución, fue rechazada (…) ahora estamos pagando algunos los platos rotos, es muy fácil pegarle ahora a los ex constituyentes, no pierdes nada".

Finalmente, no dejó pasar las palabras de José Antonio Neme, y le respondió de manera directa: "Cuando se buscan culpables y otros se suman, primero hay que revisarse un poquito. Así que decirle a algunos como Neme, El Mercurio u otros, que los clicks no son tan necesarios cuando se busca la verdad. Busquen responsables en los que verdaderamente lo son. Yo sigo ejerciendo como abogado, no tengo cargos".

