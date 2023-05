Comparte

Compleja es la situación económica que enfrenta la animadora de televisión Savka Pollak, debido a que el padre de sus hijos no paga la pensión alimenticia, según lo que relató.

Y esta no sería la única información que compartió, pues incluso reveló que el dueño del departamento donde vive le dio un plazo de 30 días para desalojar. "No es que no pagaba el arriendo, sólo me demoraba", contó a LUN.

Luego continuó: "Te juro que pienso en todo esto, y me duele la cabeza, ando mal, con pena".

Tras esto, sostuvo que tu problema tiene relación directa con la deuda de pensión alimenticia: "Se les rebajó la pensión alimenticia en casi un 90% a cada cabro", además de que hay algunas impagas, sostuvo.

"No tengo dónde llegar, pero lo voy a resolver"

Por otro lado, sostuvo que si bien enfrenta una difícil situación, buscará cómo ingeniársela: "No tengo nada ni nadie que me apoye mucho. Yo soy la punta de flecha de toda mi familia. Acá en Santiago no tengo dónde llegar, pero lo voy a resolver. Iré a vivir a otro lado nomás. He resuelto mil veces situaciones como estas y sé que lo voy a hacer".

"Yo ya estoy aburrida. Lo único que quiero es tener tranquilidad para poder trabajar, para poder generar los recursos que necesitan mis hijos porque estamos todos los meses con la incertidumbre sobre si pueden seguir estudiando (…) Esto ha sido para mí un endeudamiento masivo, la capacidad de deuda para mí se acabó", complementó luego.

Por otro lado, la actual trabajadora de la municipalida de Vitacura, sostuvo que debido a la deuda que mantiene su expareja, ha "perdido todo" por andar en tribunales y terapias.

"¿Cómo no me va a faltar la plata, si hay un padre que no paga? Vivo en una crisis económica (…) Me ha faltado durante los últimos diez años una pata de la mesa y he tenido que enfrentarlo como he podido nomás. Tampoco he podido desarrollarme profesionalmente como lo podría haber hecho", añadió luego.

Por último sostuvo: "Con decirte que a los 22 años yo me compré una casa y ahora no tengo nada. Nada. Te digo de verdad, se me ha ido todo por el tema de las pensiones de alimentos, el pago de abogados para que estén en tribunales, la falta de apoyo, las horas de revinculaciones, de terapia… no, encuentro que toda esta cuestión es una burla. Y lo peor es que esto le pasa a miles, por eso es importante levantar la voz".