La actriz Teresita Reyes participó en una nueva edición de "Podemos Hablar", espacio donde abordó el icónico desnudo que realizó en el año 2003 en la teleserie "Machos".

Al respecto, aseguró que "sufrí, porque me daba una vergüenza atroz, yo en ese momento estaba pesando 117 kilos".

Tras esto, el conductor del programa Jean-Philippe Cretton afirmó que "yo sé que para ti fue un temazo, pero lo sacaste adelante".

Sobre esto, Teresita respondió de manera afirmativa y recordó que "Herval Abreu, mi director, me dijo ‘bueno, ¿se hace o no se hace? ¿Eres actriz o no eres actriz?’", lo que motivó que finalmente grabara aquella escena.

"Y cuando me empeloto me ponen unas sábanas de seda, entonces, yo me daba vuelta y se me caían. A todo esto, todo el mundo estaba afuera, yo estaba con la productora y el director", detalló sobre ese momento.

Asimismo, aclaró que "me fueron a buscar un ramo de flores, pero yo era bien voluminosa, entonces, me tuvieron que estirar las hojas y las flores".

¿Qué dijo su familia?

En cuanto a la reacción que tuvieron sus hijos y su esposo Jorge, dijo que su marido la llamó "de Punta Arenas y me dice ‘¿qué estás haciendo en pelota en todos los quioscos?’, y yo dije, ‘pero, ¿por qué en pelota, si eso estaba en televisión, yo no hice ninguna entrevista ni nada?’ (…) cuando voy en los semáforos me veo en pelota".

Reyes agregó que "les avisé (a su familia). Les dije ‘hijos míos, esposo mío, voy a hacer un desnudo pero súper bien tratado, está Herval y lo quería mucho yo a él’, entonces, les avisé, pero no me imaginé que iba a ser tan impactante", reconoció.