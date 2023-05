Comparte

En medio de la conmemoración de este día, Tonka Tomicic dedicó emotivas palabras a su madre, quien padece de alzheimer.

La animadora le hizo un alto a su solitario viaje por la Carretera Austral para saludar a la que ella misma nombró como "marujita".

"Feliz día a todas las mamás! Especialmente a mi mamá. Marujita, marija, mamita, mamá. Sretan Majcin Dan", escribió en la publicación que compartió a través de su Instagram.

En el post que subió este domingo, se puede observar una fotografía con un recuerdo de su infancia.

"La extraño muchísimo, pese a que está y no al mismo tiempo. Disfruten de sus mamás este domingo y para los que no la tienen a su lado un abrazo", continuó.

Recordar que fue durante el 2020 que la comunicadora informó en el matinal Bienvenidos de Canal 13 que su madre tiene dicha enfermedad.

“No lo he contado directamente, pero hablé con mi hermana y me dijo que sí, que no me preocupe y que lo cuente. Mi mamá tiene Alzheimer. Tiene una demencia que ha avanzado bastante”, dijo Tomicic en ese entonces.

Revisa la publicación acá: