Colo-Colo ya piensa en la segunda rueda del torneo a falta de un partido por jugarse en la primera, donde quiere fortalecer el plantel. En ese sentido, uno de los nombres que suena para arribar al cacique es el de Mauricio Isla, quien milita actualmente en Universidad Católica.

Por lo mismo, tras el empate de los albos ante Unión Española, Gustavo Quinteros se refirió a esta posibilidad, dejando la puerta abierta a un posible arribo del Huaso.

"No tuvimos a todos al cien por ciento. Queda esa duda. Creo que lo que podremos incorporar es a lo mejor un lateral derecho, que aún no hemos podido reemplazar a (Óscar) Opazo. Si no, seguiremos jugando con lo que tenemos. Pelearemos hasta el final con esto y veremos hasta dónde podemos llegar", explicó el DT en conferencia de prensa.

"No hemos pensado en Isla porque él está jugando en un rival directo. Veremos si se puede hacer la gestión, y si no seguiremos adelante con la esperanza de tener a los cinco, seis o más jugadores que tenemos afuera", añadió sobre la posibilidad del lateral de la UC.

"Cuando estemos todos tendremos un equipo mucho más fuerte, con más variantes y experiencia en algunos sectores. Copa Libertadores y los partidos definitorios del Campeonato necesitan más posibilidades para reemplazar. Partido a partido vamos perdiendo jugadores; ojalá que no sea por mucho lo de Ramiro (González)", sentenció Quinteros sobre la incorporación de otros jugadores.

Recordemos que para el mercado de fichajes que se acerca, todo los equipos podrán contratar solo a tres jugadores. Y, en el caso de Colo-Colo no podrá optar por jugadores extranjeros, ya que tiene los cupos llenos.