Comparte

Carlos Javier Rain Pailacheo más conocido como “Pailita” se quedó con toda la atención del día, tras protagonizar un altercado con Carabineros en la madrugada de este lunes en Bellavista, lo cual lo llevó a ser detenido.

Hace un par de horas, se dio a conocer que el artista quedó en libertad, pero que deberá cumplir con algunas medidas cautelares mientras se realiza la investigación del incidente y se dictaminó que está con arraigo nacional, firma mensual y prohibición de acercarse a las víctimas.

Tras ello, el intérprete de “Parcera” rompió el silencio y lanzó un comunicado a través de las redes sociales para dar a conocer su versión sobre los hechos que lo han llevado al “repudio” de algunos fanáticos.

Es necesario recordar que, el cantante con su manager en la madrugada fueron fiscalizados por Carabineros por andar en un vehículo que no tenía la placa patente a la vista, momento en el que se originó el altercado, donde se les acusa de agredir a los uniformados.

Me sometí en todo momento al actuar de carabineros

En tanto, el cantautor comenzó relatando en su Instagram lo siguiente: “A horas de esta madrugada, fui fiscalizado en un control policial de tránsito rutinario por parte de funcionarios de Carabineros”.

“Tan pronto se realizó el control policial, sufrí por parte de quienes llevaban a cabo dicho control, una actitud violenta tanto física como verbal, por parte de dichos funcionarios, a la cual respondí indicando que no era aceptable que se faltara el respeto de esa forma, dicha situación escaló en una discusión”, aclaró.

Asimismo, agregó que “así y sin mediar provocación alguna, se me detuvo en dicho procedimiento recibiendo una agresión física y desde ahí le pedí a quien me acompañaba la necesidad de que grabara, como método de defensa al trato que estaba recibiendo por parte de carabineros”.

Luego, aprovechó el espacio para explicar que él no iba bajo los efectos del alcohol y mencionó que “es necesario mencionar, que me sometí en todo momento al actuar de carabineros, así como también me realice de forma voluntaria exámenes pendientes a determinar si me encontraba conduciendo bajo los efectos del alcohol, los cuales salieron negativos”.

“En cuanto a la documentación, tanto de conductor como el vehículo que conducía, se encontraba al día y en regla, cursándoseme una infracción de tránsito por conducir con la placa patente delantera al interior del vehículo, infracción que acepto y pagaré en el Juzgado de Policía Local correspondiente, como es mi deber de ciudadano”, sostuvo.

También, añadió que “manifiesto enfáticamente mi total respeto por las autoridades de orden y seguridad, sin embargo, en esta situación, desde el comienzo del procedimiento se dirigieron hacia mí, con insultos y malos tratos, los que produjeron mi absoluta molestia y malestar”.

Con la absoluta tranquilidad de no haber cometido delito alguno

Por otra parte, Pailita recalcó que nunca se había visto expuesto a algo así y que siempre ha respetado a los uniformados.

“Mi intachable conducta y la gran cantidad de interacciones que he tenido con carabineros, así lo acredita, ya que nunca había pasado por esta situación, ni había tenido algún tipo de altercado con la justicia”, detalló.

Posteriormente, dio a conocer el plazo en el que se investigará el altercado y dijo que “respecto a mi situación procesal, hoy se encuentra abierto un procedimiento por un período de 60 días, el cual el tribunal de Garantía estableció como tiempo prudente para el desarrollo y desenlace de dicha investigación la cual espero paciente, con la absoluta tranquilidad de no haber cometido delito alguno”.

Por último, el intérprete de “Venga pa’ acá” enfatizó en que nunca agredió a los policías y que su equipo está trabajando en conseguir las imágenes del momento, para demostrar lo que afirma.

“Quiero aclarar que en ningún momento, hubo agresión física alguna de mi parte hacia los funcionarios, como erróneamente lo manifiestan algunos medios de comunicación, para lo cual el equipo legal está gestionando las acciones tendientes a solicitar las cámaras instaladas en el lugar de los hechos, tanto privadas como públicas, para que vean y se den cuenta como realmente fueron las cosas”, finalizó.

Revisa el comunicado de Pailita