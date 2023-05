Comparte

Continúan los dichos tras una junto de los ex «Mucho Gusto«, luego de que la influencer Daniela Castro no fuera invitada a esta reunión.

Cabe señalar que, previo a este evento, el comunicador expresó: «Para mí eso ya terminó, no tengo ninguna relación con ninguna de las personas (…) excepto con Lucho, no tengo relación con nadie y tampoco me interesa tenerla, porque tengo un mundo distinto. No es que sea mala onda, muy por el contrario, pero ya pasó la vieja».

Sin embargo, una vez que la reunión se llevó a cabo, el comunicador volvió a justificiar su inasistencia: «Yo fui a comer con mi papá y terminé muy tarde, entonces dije ‘tampoco me va a dar el cuero‘», aunque los presentes no le creyeron este argumento.

Los dichos de Daniela Castro

Ahora, quien se refirió al tema, fue la ganadora de «MasterChef» Daniela Castro, la cual repasó la situación en general, pero también se refirió a José Miguel Viñuela de manera particular.

«Debo decir que a Jose Viñuela, realmente, el ‘Mucho Gusto’ le dio una oportunidad. Recordemos que cuando llegó, yo estaba en el programa y Lucho (Jara) se fue a operar la garganta y el que lo reemplazó en ese tiempo fue Jose… y él había estado desaparecido de la televisión por años«, afirmó.

Luego continuó: «Creo que el no ir (a la junta) de picado cuando él no estaría sentado en ese sillón (programa Tal Cual) si no fuera porque lo volvieron a llamar de Mucho Gusto lo encuentro injusto«.

«De partida, tienes que creerte mucho el cuento para decir ‘es que porque no me ayudaron’. Las decisiones son de canales y de ejecutivos, si tú te mandas una cag… te la bancas solo», señaló la cocinera.

Por último, expresó: «Con las relaciones superficiales que hay no puede esperar eso, él espera algo que yo creo que no va. Que tenga esta actitud ahora, cuando le dieron la oportunidad… perdóname Jose, pero en verdad tus compañeros te apoyaron cuando llegaste de reemplazo».