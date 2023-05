Comparte

Ignacia Michelson y Marcianeke mantienen su relación amorosa a viento en popa, a pesar de las críticas que han recibido en las redes sociales.

Y ahora fue la modelo quien compartió una nueva publicación en donde se mostró con el cantante urbano luciendo ropa interior.

Una de las singularidades fue que la influencer citó una frase del escritor Charles Bukowski: «Entiéndanos. No somos como un mundo ordinario, tenemos nuestra locura, vivimos en otra dimensión y no tenemos tiempo para cosas que no tengan alma«, redactó.

Como era de esperar, la publicación recibió cientos de comentarios, donde más de uno apuntó al físico de Marcianeke.

«Don Cañuela«, «Más pierna tiene los triuque» y «Canillas de pollo«, fueron algunos de los mensajes dirigidos al músico.

Aquí puedes ver la publicación: