El actor estadounidense Johnny Depp respondió a la «controversia» que generó su presencia en el Festival de Cannes, instancia donde participó en el marco del estreno de su nueva película denominada «Jeanne du Barry».

Respecto a las críticas que se desataron, el intérprete realizó la siguiente reflexión en una rueda de prensa: «¿Qué pasa si un día no me permiten, pase lo que pase, no puedo ir a McDonalds de por vida? Porque en algún lugar habría 39 personas enojadas mirándome comer un Big Mac… ¿quiénes son? ¿Por qué les importa?», manifestó.

En este sentido, calificó a las personas como «una especie de torre de puré de patatas, tapando la luz de la pantalla de su ordenador. Anónimos. Con aparentemente mucho tiempo libre. No creo que debamos preocuparnos».

Consultado sobre su retorno a la pantalla grande, señaló que «sigo preguntándome acerca de la palabra ‘regreso’. No fui a ninguna parte… Tal vez la gente dejó de gritar por el miedo que tenía en ese momento, pero no fui a ninguna parte».

Cabe recordar que las críticas se generaron luego del mediático juicio protagonizado por Depp junto a su exesposa Amber Heard en el año 2022.

Johnny Depp on people who think he should not be at #Cannes: "What if one day they did not allow me, no matter what, I cannot go to McDonalds for life because somewhere there'd be 39 angry people watching me eat a Big Mac…who are they? why do they care?" https://t.co/VIiTdGy6dP pic.twitter.com/bxk6z90Bxl