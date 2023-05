Comparte

Vanesa Borghi comunicó la pérdida de su pequeña hija en sus redes sociales por medio de un video y escribió un emotivo mensaje.

En el registro audiovisual se pueden ver algunas postales de ella con su pareja Carlos Garcés cuando estaba embarazada y una fotografía de la menor.

La modelo comenzó escribiendo “te amamos Clara” y luego, expuso sus sentimientos en las siguientes palabras: “Mi corazón se desgarra de dolor y no existen palabras para explicar lo que siento. Me invade la pena, angustia y un sin fin de sentimientos que me agotan, que me dejan sin fuerza”.

Los 6 meses más lindos de mi vida

Luego, recordó los meses de vida de su hija “fueron los 6 meses más lindos de mi vida y gracias a vos me di cuenta que existe un amor sin límites, más allá de todo lo imaginable. Las horas que pasamos abrazadas fueron preciosas y junto a tu papi creemos que fue un pequeño momento de paz en medio del caos”.

Asimismo, agregó que “dicen que viniste a enseñarme algo, aún espero esa respuesta y de alguna manera la exijo, porque te fuiste muy rápido y yo te necesito a mi lado”.

En la misma línea, la modelo reflexionó que la llegada de su pupila les cambió la vida “cambiaste nuestra vida, de una manera más linda, más dulce, más amable. Llegaste a unirnos, a fundirnos en el amor infinito. Ya no somos los mismos”.

“En situaciones cómo esta es difícil entender miles de cosas, solo que sé que de a poco tendremos que rearmarnos, pero no sé cómo”, añadió.

Finalmente, la animadora aprovechó el espacio para darle las gracias a todos quienes la han ayudado o le han brindado palabras de aliento en este difícil momento.

“Gracias a todos los que han estado brindándonos apoyo, buena energía. Familiares, amigos e incluso personas que no conocemos y me han contado sus experiencias y nos daban aliento”, luego extendió su agradecimiento al personal de salud.

“Descansa en paz Clara Garces Borghi 🙏👼❤️ ( te extrañamos gordita )”, finalizó.

