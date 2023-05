Comparte

Esta noche, un nuevo capítulo de “¡Qué dice Chile! Prime” tendrá a dos equipos de celebridades jugando para descubrir las respuestas más populares a preguntas misceláneas a cambio de un millonario premio que se destinará a una fundación.

En esta ocasión, se tratará de dos equipos compuestos por humoristas que han tenido exitosos pasos por festivales.

Primero, los “Soapizza”, compuestos por el flamante triunfador del pasado Festival de Viña del Mar, Diego Urrutia, y sus amigos standaperos Iván Cabello, Claudio Estay y Luis Miranda.

Segundo, los “Huichipirichi”, liderados por el triunfador del pasado Festival de Olmué, Luis Slimming, y sus colegas del podcast “El sentido del humor”, Marcelo Valverde y Héctor Romero, y el también triunfador de Olmué, Álex Ortiz (“El Flaite Chileno”).

«Lo pasamos muy bien»

“Estuvo súper entretenido el programa. Este equipo me cae muy bien, trabajé con ellos en ‘Vértigo’, no venía hace dos años al canal y fue bonito reencontrarnos con los chiquillos detrás de cámara. Lo mejor es que cuando yo me fui eran asistentes y ahora son todos productores, así que estamos todos creciendo, y la meritocracia existe”, ríe Luis Slimming sobre su paso por el espacio.

“Lo pasamos muy bien, fue un agrado estar con mis amigos standaperos. Yo había visto este programa antes, incluso entrenamos con los chiquillos, pero por separado, y nuestro desempeño da cuenta de eso”, bromea Diego Urrutia.

El joven agrega que haber sido ganador de la Gaviota de Oro de la última edición del certamen viñamarino le ha permitido seguir activo con espectáculos a lo largo de todo Chile. “Tenemos shows en casinos y en teatros durante todo el año, así que es muy bueno poder seguir trabajando”, indica.

El equipo ganador donará 2 millones de pesos a la Fundación Educacional Choshuenco, que tiene como objetivo principal contribuir a la calidad de la educación inicial de los niños y niñas que viven en situación de vulnerabilidad en Chile, convocando a profesionales del área educacional para la gestión de programas educacionales y generar un círculo virtuoso donde los niños y sus familias sean beneficiados con un aprendizaje de alta calidad.