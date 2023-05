El destacado comediante chileno Edo Caroe debutó este martes con su primer show frente a miles de personas en el Movistar Arena, quienes aplaudieron y disfrutaron con su rutina -marcada por su característico humor negro-, consagrando así un nuevo triunfo en su carrera profesional.

Los encargados de abrir su espectáculo fueron Darinka González y Luis Miranda, conocidos comediantes nacionales, quienes también hicieron reír al público presente con su particular humor. De hecho, Caroe tuvo unas emotivas palabras de agradecimiento para ellos tras el show.

«Gracias público querido por permitirme ser comediante. Impresionante el cariño que recibí hoy», expresó Caroe en su cuenta de Instagram, tras triunfar en el Movistar Arena y ser ovacionado por sus fieles seguidores.

También destacó el trabajo realizado por sus colegas sobre el escenario. «Gracias a mis amiguetes Darinka y Luis por su enorme talento y abrir el showcito».

Tras su exitoso primer show en uno de los recintos más importantes del país, decenas de personas alabaron su presentación y dejaron positivos comentarios en Twitter, donde el nombre de Edo Caroe se convirtió en Trending topic, es decir, en uno de los temas más comentados en la plataforma.

Fui a ver a Edo Caroe y lloré cuando lloró de emoción. Y peor cuando puso el video del cierre del show.

Me he dado cuenta que me emociono caleta cuando veo gente que le va bien 🥹.