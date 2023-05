Comparte

Continúa la polémica tras la mediática ruptura entre el exfutbolista Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz.

Esto, ya que el exdeportista publicó una feroz indirecta en sus redes sociales, aparentemente dirigida hacia la madre de sus hijos.

«Dignidad también te hace falta y entender que enamorarse otra vez pucha que es rico», escribió Valdivia en sus «historias» de Instagram.

Cabe recordar que hace algunos días se dio a conocer que Valdivia había sido internado tras sufrir una crisis nerviosa, quien ya fue dado de alta.

Al respecto, Daniela comentó en el programa «Zona de Estrellas» que «a mí me dijo que estaba enfermo, que se sentía mal con las pastillas… entonces no podía este fin de semana quedarse con los niños (…) Yo creo que uno tiene que ser responsable Jorge Valdivia y no hacerte la víctima internándote».

«Todo el mundo sabe que la Maite (Orsini) anda en un congreso en Panamá, se fue detrás de ella (…) Si ya no les manda ni supermercado a los niños, por último que los vea», agregó en aquella oportunidad.