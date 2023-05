Comparte

Este sábado, en el último capítulo de la temporada de “Te paso a buscar”, su conductor, Pancho Saavedra, se subió al Ford Falcon rojo junto a Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco.

En el espacio el animador se refirió a la actualidad de la política chilena. «Yo me declaro gobernista independiente, porque sino no podría haber hecho la Teletón. Yo a veces le encuentro absolutamente la razón al gobierno, y otras veces a los que son opositores al gobierno», manifestó.

Junto con lo anterior, declaró: «Yo no tengo disciplina política para ser de un partido político. No puedo ser una persona que no te diga que vivimos momentos difíciles, pero no porque somos Chile. Hay un momento difícil mundial«.

«Tenemos una guerra en Ucrania que no se sabe cómo va a resultar, tenemos un enfrentamiento entre las coaliciones políticas en nuestro país, un presidente joven que nunca antes habíamos tenido, inflación y cesantía mundial, y la pandemia nos está pasando la cuenta. Entonces, la situación política mundial que veo es difícil, y por eso la política de Chile igual es difícil”, agregó el emblemático animador,

En el espacio Pancho llevó a Don Francisco a un lugar que significa mucho para él: el primer Instituto Teletón que se construyó en Chile, ubicado en Estación Central.

En aquel lugar el animador reflexionó sobre las emociones que le produce la Teletón, cruzada solidaria cuyo principal artífice fue él.

«Yo sé que por ‘Sábado gigante’ logré participar en la Teletón, y para mí ha sido un honor participar de ello… estaba tratando de parafrasear lo de Violeta Parra, yo tendría que agradecerle a la vida que me ha dado tanto, como la oportunidad de trabajar y de dedicar gran parte de mi tiempo durante 44 años a esto«, señaló Don Francisco.

«Estoy muy orgulloso. Después de mi familia, es lo más importante que yo creo que he tenido la oportunidad de participar”, declaró.

Finalmente, sobre las críticas que se han realizado a la cruzada solidaria en el último tiempo, el animador manifestó: «No hay nada que sea perfecto, yo no digo que esta obra sea perfecta, pero el resultado es extraordinario. Este año entraron mil pacientes nuevos a su principal instituto, y al año se atienden 11 mil familias. Es una cosa real, que existe”.