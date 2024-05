Comparte

El tenista italiano Jannik Sinner (2° del ranking ATP) anunció que no estará presente en el Masters 1.000 de Roma debido a una lesión en su cadera. El campeón del Australia Open 2024 será una sensible baja para el torneo ya que es el tenista local mejor posicionado en el escalafón mundial y la máxima atracción para los espectadores.

“No es fácil escribir este mensaje pero después de hablar nuevamente con los médicos y especialistas sobre mis problemas de cadera tengo que anunciar que lamentablemente no podré jugar en Roma. Obviamente estoy muy triste por no haberme recuperado, siendo uno de mis torneos favoritos. No podía esperar a volver y jugar en casa frente al público italiano”, escribió Sinner en sus redes sociales.

Lo de Sinner no es algo nuevo, puesto que se bajó de los cuartos de final del Masters 1.000 de Madrid esta semana. Zanahoria ni siquiera se presentó al partido que debía disputar ante el canadiense Félix Auger-Aliassime por molestias físicas.

De esta forma, el certamen romano pierde a una de sus máximas figuras y candidatos al título para esta temporada.