Después de seis meses sin trabajo, la experiodista de Canal 13 Marilyn Pérez volverá a la pantalla, esta vez en La Red como panelista del programa «La caja de Pandora».

Las Últimas Noticias le preguntó a la comunicadora cómo lo hizo para estar tal tiempo sin remuneración mensual.

Resultó que Pérez vendió 36 chaquetas y 16 pares de zapatos para mantenerse. «Saqué todo lo más formal que tenía de ropa e hice una venta de bodega en mi ca. Le vendí las cosas a mis amigas», contó. «Con eso pague los gastos comunes de un mes, que acá son bien altos», reveló.

Luego, hizo una segunda venta de bodega, en los que vendió vestidos que usaba en el estudio y, si bien iba a hacer una tercera venta, decidió suspenderla porque «ahora los voy a necesitar».

Con la plata recuperada ahí «saqué plata para le bencina, porque todos los domingo voy a Padre Hurtado, al refugio de Mirada Animal Chile y cada viaje me sale como $30.000″, dijo.

Marilyn también vendió electrodomésticos que no ocupaba, porque no le gusta mucho cocinar. Se deshizo de un sacajugos y dos picadoras, además de un smar tv, un sillón y muebles que tenía en la bodega. «Me quede con lo justo», sostuvo.

En cuanto al día a día, dejó de lado los regaloneos de belleza y ahora sale a correr en vez de ir al gimnasio. En cuanto a la comida, dejó la carne y se hace preparaciones que no tengan tanto costo y dure para dos o tres días.

«Me invitaron a ‘La Divina Comida’ y como gané el capítulo pude recuperar cosas, porque me dieron un vale por 400 lucas en (la tienda) El Volcán», dio a conocer.

«Con lo que me pagaron ahí pague dos dividendos y como te dan plata para cocinar no gasté nada», indicó.

También fue invitada a «Pasapalabra». Aunque su capítulo no salió al aire, «me sirvió para pagar otro dividendo».

«Todo esto me ha ayudado, pero me he mantenido con el finiquito y aún me queda una colita, porque el programa nuevo parte en julio así que aún no recibo sueldo? cerró.