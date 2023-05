Comparte

Angélica Neumann, recordada por su participación en la teleserie «Aquelarre», reveló la dura lucha contra el cáncer que enfrentó y detalló cómo es su estado de salud en la actualidad.

Según explicó en conversación con la Revista Ya, fue en abril del año pasado cuando se realizó un examen de rutina, el que mostró un tumor que derivó en un diagnóstico de cáncer cervicouterino.

Al respecto, señaló que «no salí corriendo desesperada a pedir ayuda. Además, no fue como que me dijeran, tienes un cáncer de grado 10, yo me fui enterando de a poco cuán intenso era en el camino. Tuve miedo, sí, no puedo negarlo. Lo que pasa es que no le di espacio para que me dominara».

En este sentido, aclaró que tuvo que pasar por dos operaciones, cuatro quimioterapias y seis semanas de radioterapia. Eso sí, señaló que «debo reconocer que he tenido suerte, porque en este proceso he visto gente súper complicada. Yo tuve malestares, pero no dolores intensos o invalidantes».

«Los cuerpos son todos distintos. Cuando iba a las quimios, a veces me topaba con personas que había visto antes, entonces podía notar que lo estaban pasando mal en términos de dolor físico», explicó la actriz y actual diseñadora.

En esa misma línea, la artista aseguró que no perdió el pelo por la quimioterapia. «Comienzan las miradas compasivas. A mí no se me cayó el pelo porque tuve un tipo de quimioterapia hecha para apoyar la radioterapia… Es como un detalle, pero la gente piensa, ¿cómo tiene pelo si tiene cáncer? Pienso que eso fue afortunado, porque vas por la vida como normal y anímicamente sirve mucho», sostuvo.

«Fue rudo, sin duda, imposible que no, aunque yo hubiera imaginado que podría ser mucho peor… pero pude seguir trabajando», dijo la actriz, añadiendo que «nunca hubiera imaginado que me sostuvo mi trabajo, que la clientela me daría la energía para seguir firme. Honestamente, puedo decir que nunca he caído en un pozo profundo».

¿Cómo es su estado actual?

Sobre su estado de salud actual, «Kika» Neumann enfatizó que culminó sus tratamientos en enero pasado. De esta manera, puntualizó que ahora está en un proceso de controles que se realiza cada tres meses.

«El heavy es ahora en julio. Ese control puede salir malo, o puede salir bueno», reconoció la actriz.

«(Estoy viviendo) en la incertidumbre de mucha gente que tiene o ha tenido cáncer, porque yo no sé en estos momentos si tengo cáncer. Yo puedo decir que lo más probable es que no tenga, pero eso es una sensación. Es algo que yo espero», se sinceró.

A pesar de lo anterior, comentó que intenta no tener «pensamientos negativos o extremadamente positivos. Es un ejercicio diario».

Finalmente, precisó que «me parece que es bueno que se visualice una enfermedad sin usar un tono como: ‘Oh, pobrecita, tiene cáncer’. Cada vez más uno conoce gente con esta enfermedad, que se operaron, se hicieron los tratamientos y siguieron bien, pero no se puede generalizar porque cada experiencia es única y personal».