Un llamativo momento se vivió durante la jornada de hoy en TVN, luego de que la periodista Constanza Santa María se refiriera a Augusto Pinochet durante una entrevista a la consejera constitucional electa Gloria Hutt, previo a la Cuenta Pública 2023.

La polémica, que se ha tomado las redes sociales, se originó luego de que la comunicadora lo llamara ‘expresidente‘.

Su colega, el periodista Kevin Felgueras, no tardó en reaccionar y corrigió sus palabras, llamándolo dictador Pinochet, solo segundos después.

«Qué le parecieron las palabras del consejero de Republicanos, Luis Silva, que en una entrevista reivindicó, de alguna manera, la figura del expresidente Pinochet?«, fueron las palabras de Constanza Santa María.

Hutt, por su parte, expresó que no compartía la visión de Luis Silva: «No las comparto, además por la oportunidad, porque es justamente el tipo de cosas que el Consejo no necesita. Aparte de la visión que tenemos sobre la figura (de Augusto Pinochet)».

Y al cierre de la entrevista, Kevil Felgueras tomó la palabra y expresó: «Ahí estaban estas palabras sobre la reivindicación de la figura del dictador Augusto Pinochet«.

Aquí puedes revisar el momento: