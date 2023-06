Comparte

El animador Juan Pablo Queraltó es uno de los invitados a «Podemos Hablar», programa de conversación de CHV, donde reveló una experiencia que sufrió con la magia negra.

El exnotero de «Contigo en la mañana» señalará que la situación se dio luego de que recibiera un regalo por parte de una fanática, lo cual le trajo múltiples complicaciones luego.

«Un día me llega una cajita con regalos al canal, era un collar, una pulserita, una crema y una cartita«, señalará de inicio.

Luego continuó, sosteniendo que dos semanas más tarde «algo pasa en mí. Mucho cansancio, me sentía mal, conflicto todos los días, problemas, me echaron de mi trabajo y pienso en que alguien me hizo algo«.

Fue bajo este escenario donde Queraltó tomó la decisión de buscar ayuda con una «brujita» que veía estos temas.

Así, señaló que ella le dijo que «las cosas que me regalaron tenían cargas negativas hacia mí«.

Debido a esta situación, el periodista relató que debió ejecutar algunos rituales para ‘liberarse» de estas energías negativas.

«Me mandaron a hacer todo un ritual para sacar esas cargas malas que tenía«, narrará en el espacio.