Hace algunos días Alejandro Sanz compartió un preocupante mensaje en su cuenta de Twitter. «No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado«, reveló el cantante, alertando a sus seguidores y amigos del mundo del espectáculo.

Además, en el mensaje el reconocido intérprete español señalaba: «Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente«.

Las palabras de Sanz generaron comentarios en redes sociales y también múltiples mensajes de apoyo dirigidos al intérprete, quien sin entregar más detalles manifestó que enfrenta un complejo momento.

En medio de múltiples especulaciones el paparazzi Jordi Martin, en entrevista con el programa peruano “Amor y Fuego”, señaló que las palabras de Sanz tendrían relación con una estafa y el término de una relación amorosa.

«Alejandro Sanz está pasando un mal momento. Este tema nunca se ha explicado y me llega por una fuente muy cercana a él. Ha sido estafado, le ha engañado un íntimo amigo suyo, una persona en la que depositó toda su confianza para que le organizara la gira de hace un año y medio en Estados Unidos», señaló Matin.

Junto con lo anterior, reveló: «Esta persona le organiza la gira. Además, Alejandro Sanz le confía parte de su patrimonio personal. Cuando acaba la gira surgen discrepancias y esta persona le reclama una cifra de 200 mil euros (Unos 214 mil dólares) al artista«.

«El cantante se niega a pagar esa cifra y este señor lo demanda en la corte de Miami. La corte de Miami lo que hace es, mientras que se celebra el juicio, bloqueó las cuentas de Alejandro Sanz”, agregó.

A raíz de lo anterior, el cantante habría vendido una de sus propiedades en Miami para cubrir las deudas. Según indicó, Sanz remató el inmueble por la mitad de lo esperado.

Por otra parte, diario El Mundo señala que el intérprete terminó su relación amorosa con la cubana Rachel Valdés, con quien estuvo durante tres años.

«Unos días antes del mensaje de Alejandro, Rachel abandonó la casa de Somosaguas donde convivían, pues pertenece al cantante, llevándose su ropa y objetos personales», aseguró el medio.

Finalmente, especifican: «Tras numerosas desavenencias y desencuentros, algunos incluso públicos, entre ambos, parece que la decisión de la ruptura partió de Alejandro».