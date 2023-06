Comparte

Jean Philippe Cretton habló sobre la depresión que padece, enfermedad por la cual está en tratamiendo médico. Además, el comunicador recordó el momento cuando conversó por primera vez con su hija sobre el tema.

En conversación con CNN, relató: «Estaba permanentemente en un estado depresivo, ansioso y de complicación. Fue ahí cuando decidí contarlo, pero con mucho miedo, ya que pensaba que esto me podía traer problemas de toda índole, pero se me hizo necesario porque ya me estaba costando lidiar mucho con todo».

Junto con lo anterior, sostuvo: «Creo que es importante tener en consideración a quienes te quieren ayudar, tomarse el tiempo, mamarse esa conversación, estar ahí cuando tú no tienes el ánimo y hay que cederles ese espacio que uno muchas veces por egoísmo o incluso por culpa dice ‘no, mejor no entres para acá’ y yo creo que siempre es bueno».

Depresión y paternidad

Cretton abordó el momento en que decidió conversar con su hija sobre la enfermedad. «Se me empezó a hacer muy complejo el concepto de La Vida es Bella, la película donde un padre hace todo lo posible para que su hijo no se entere lo que pasa con el Holocausto», recordó el periodista.

«Muchas veces le servía la comida, me iba al baño, lloraba, volvía, y seguía con ‘ahora vamos con el postre’ y todo. Ese ejercicio fue tan desgastante que me hizo entrar en un escenario incluso peor«, agregó.

Según comentó, evitaba conversar el tema con la pequeña Moana, ya que recibió varios comentarios donde le señalaban «no te muestres vulnerable frente a tu hija, porque no tiene por qué asumir los problemas que tú tienes».

Pese a lo anterior, decidió hablar sobre su depresión cuando la menor tenía 8 años. «Y mi hija… es como una maestra. Ella ha sido un bastón más que importante en todo este proceso y desde la inteligencia simple que tienen los niños. Ha sido fundamental, de gran ayuda«, confesó.

Finalmente, señaló que cuando reveló su enfermedad le dijo: «Este es el papá que tienes, el papá que te tocó, que trata de ser todo el tiempo el mejor papá contigo, pero en algún momento también soy frágil y también me caigo».