El pasado fin de semana se emitió un nuevo capítulo de «La Divina Comida«, donde participó Titi García-Huidobro, quien desclasificó un quiebre de su amistad con Daniel Fuenzalida.

«Hay una cosa, que nos hemos topado muchas veces, en la Teletón por ejemplo, y ya como que no nos saludamos. Como que ninguno de los dos, ni yo decir ‘hola, Huevo’, ni él decir ‘hola, Titi'», relató la locutora en el programa de CHV.

En la misma línea, explicó que este cambio se produjo debido al despido del conductor de TV+, y el fin de ‘Me Late’, así como con el inicio de ‘Sígueme y te sigo’, donde la actriz actualmente es panelista.

Estos dichos no tardaron en arribar a Daniel Fuenzalida, quien respondió a los dichos de Titi García-Huidobro.

La versión de Daniel Fuenzalida.

«Me extraña de la Titi, que haya dicho que no nos saludamos. Eso como que duele de alguna forma, porque si lo siente así, es de parte de ella. No es de parte mía«, señaló de inicio Fuenzalida, con Publimetro.

Luego reveló: «La verdad es que a la Titi, antes de que pasara lo que pasó con Me Late, nos tomamos un café en el Alto Las Condes y le propuse hacer un programa para presentar en el canal. Yo quería hacer un programa como tardinal y se lo había presentado. (Le pregunté) Si quería ser la conductora. También se lo presenté a Karla Constant».

«Seguramente su nombre sonó en TV+ porque yo lo dejé puesto ahí. Entonces, me duele alguna manera que ella dice que no nos saludamos«, afirmó.

«Se transformó en una especie de vocera de los gerentes»

Por otro lado, Fuenzalida manifestó una teoría, aludiendo a una intervención de terceros: «A lo mejor la Titi, se transformó en una especie de vocera de los gerentes, porque es una Titi que desconozco de alguna manera».

Finalmente, descartó que exista una enemistad con los miembros de ‘Sígueme y te sigo’: «Es más, cuando ellos salieron al aire hablé con José Miguel Viñuela, hablé con Kaminski, felicité a Andrés Baile, así que no, yo no tengo ningún problema con los panelistas ni con los conductores de los dos programas, tanto de la tarde como el de la noche».

«Ellos no tienen la culpa, al contrario, hay una fuente de trabajo y si ellos pueden tener un trabajo, espectacular. Es parte de la industria. Yo siempre he culpado al canal y a los ejecutivos por la forma de la decisión«, cerró.