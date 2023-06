Comparte

Recientemente, Karen Bejarano estuvo en el ojo de la polémica por un cruce de declaraciones con su hermana a través de las redes sociales, ya que la cantante dio a conocer que está alejada de su familia.

Tras ello, la artista habló con La Hora y comentó que le gustaría cambiarse el nombre, puesto que no se sentiría muy cómoda con su apellido.

En cuanto a los motivos en profundidad, comentó lo siguiente: “Yo soy Karen Paola, mucho más que Karen Bejarano. De hecho, yo partí a los 17 años siendo Karen Paola, por ende llevo muchos años más de mi vida siendo Karen Paola”.

Cabe mencionar, que la cantante utiliza como nombre artístico “Karen Paola” y que gran parte de sus seguidores la llaman de esta manera.

“A mí la gente me conoce por Karen Paola, nadie me dice Karen Bejarano. Y tampoco me siento cómoda usando ese nombre, me siento más yo siendo Karen Paola, que es la cabra que canta y que está preocupada de sentirse feliz, que la Karen Bejarano que ha tenido una vida muy complicada, que ha tenido que pasar por muchas cosas difíciles”, explicó.

Asimismo, agregó que “me siento mucho más cómoda con mi nombre artístico que con el nombre que está en el Registro Civil. Así que también quiero hacer algo con eso, me gustaría asesorarme con algún abogado y cambiarme el nombre de plano, ya no quiero seguir siendo Karen Bejarano, quiero ser Karen Paola”.

Finalmente, hizo saber que le gustaría cambiar su nombre de forma legal, puesto que le gustaría dejar su pasado atrás.